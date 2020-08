Il futuro di Antonio Conte sembrerebbe appeso ad un filo, con la società nerazzurra che cerca già un sostituto: erede dal Portogallo, ma servono 20 milioni

Nonostante il passaggio del turno e l’approdo in semifinale di Europa League, il futuro di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter continua ad essere incerto. La società nerazzurra starebbe sondando alcuni nomi per sostituirlo e l’ultimo arriverebbe dal Portogallo. Per prenderlo però servirebbero 20 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Conceicao erede di Conte: servono 20 milioni per liberarlo

La vittoria in Europa League potrebbe non bastare per risanare il rapporto tra Antonio Conte e l’Inter. La società nerazzurra non ha assolutamente gradito le esternazioni dell’allenatore nelle ultime giornate di campionato, che ora starebbe pensando a sostituirlo. Sono tanti i nomi accostati alla panchina nerazzurra per il post Conte, in particolare quello di Massimiliano Allegri. L’ultimo però arriverebbe dal Portogallo.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘A Bola’, l’Inter avrebbe messo gli occhi sull’allenatore del Porto, Sergio Conceicao. Il sito portoghese smentisce che ci siano già stati contatti tra il tecnico e la società, però conferma l’interesse dei nerazzurri. L’ostacolo maggiore per arrivare al tecnico portoghese però, sarebbero i 20 milioni di euro da pagare al Porto per liberare l’allenatore dall’attuale contratto. Una somma dunque non indifferente da sborsare per il post Antonio Conte, che in caso di esonero dovrà comunque essere pagato dalla società interista.

