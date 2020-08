Calciomercato Juventus, giallo Ronaldo | CR7 tra Pirlo, Zidane e Psg

Andrea Pirlo nuovo allenatore della Juventus, ma il fenomeno portoghese, Cristiano Ronaldo, vuole garanzie e ‘indaga’ sull’ex centrocampista

Nuovo cambio in panchina in due stagioni per la Juventus: al posto di Maurizio Sarri ecco Andrea Pirlo. L’ex centrocampista bianconero era stato chiamato ad allenare la Juventus Under 23, l’ideale per sperimentare le doti del più celebre numero 21 italiano anche sulla panchina. Invece, con l’esonero del toscano ex Chelsea e Napoli, ecco che la dirigenza ha deciso di far bruciare le tappe all’ex regista e di lanciarlo subito alla guida della prima squadra. Entusiasmo e scetticismo divide la tifoseria, ed anche lo spogliatoio si pone qualche quesito sul nuovo allenatore. Anche Cristiano Ronaldo, infatti, avrebbe ‘indagato’ per ricevere garanzie di successo sul nuovo tecnico.

Juventus-Ronaldo, segnali di permanenza

Secondo quanto rivelato da Momblano a Top Calcio 24, infatti, il fenomeno portoghese sarebbe concentrato al 100% sulla Juventus e sul suo futuro:”Ha mandato messaggi a tutti gli ex compagni di Pirlo che conosce, chiedendo informazioni”. Ancora, il giornalista di Juventibus ha continuato svelando anche un retroscena di mercato che riguarda proprio CR7: “Se fosse con la testa fuori, non spenderebbe neanche un secondo a mandare messaggi. E’ saldamente alla Juve: 4 club si sono fatti vivi, ma sarebbe stato molto rapido nel comunicarlo alla Juve se fosse stato affascinato”.

Indiscrezioni diametralmente opposte arrivano dalla Spagna. Il portale ‘Diario Gol’, infatti, rivela che Ronaldo si sarebbe proposto al Real Madrid: il presidente Perez sarebbe stato disposto a riprenderlo, ma Zidane avrebbe posto il veto. Volendo lasciare Torino, secondo la stessa fonte, CR7 sarebbe pronto ad accasarsi in Francia al Paris Saint-Germain. Un giallo che a breve troverà una soluzione.

