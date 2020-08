Calciomercato Inter, pazza idea dalla Premier | Maxi scambio

Dopo gli ultimi episodi extra campo, il futuro di Marcelo Brozovic all’Inter non è più così saldo. Prende corpo l’ipotesi scambio con una ‘big’ estera.

Nonostante una stagione da protagonista con l’Inter, il futuro di Marcelo Brozovic con i nerazzurri rimane sempre in forte discussione. A complicare il futuro del croato a Milano, sono i numerosi episodi extra-campo di cui si è reso protagonista il centrocampista nato a Zagabria.

La dirigenza dell’Inter, che ha multato in più di un’occasione il regista di Antonio Conte, non vuole avere al suo interno nuove grane. Come sappiamo, in passato simili comportamenti sono costati la maglia nerazzurra ad altri ‘top player’ (Nainggolan e Icardi su tutti), e anche per Brozovic l’ipotesi di un addio è sempre più probabile.

Calciomercato Inter, si pensa a un clamoroso scambio Brozovic-Smalling con lo United

Le richieste per ‘Epic Brozo’ di certo non mancano. Di recente si è registrato l’interesse del Bayern Monaco, pronto ad una mega offerta per il centrocampista nerazzurro, oltre a trattenere l’altro croato di proprietà dell’Inter, Ivan Perisic.

A far saltare il balcone potrebbe esserci però una pazza idea di mercato. Dall’Inghilterra, sono sempre più insistenti le voci che vedrebbero un forte interesse del Manchester United per Brozovic. Per convincere la dirigenza nerazzurra, i ‘Red Devils’, sarebbero pronti ad imbastire uno scambio, offrendo il difensore Chris Smalling, oltre ad conguaglio di circa 28 milioni di euro in favore dell’Inter.

Dopo un’ottima stagione in prestito alla Roma, Smalling è tornato allo United. Nonostante le parole positive di Solskjaer nei suoi confronti, per Smalling non sembra esserci un futuro da titolare con la maglia del Manchester United. Per questo l’ipotesi di un suo approdo a Milano è tutt’altro che scontato, con il tecnico nerazzurro Conte grande estimatore del centrale difensivo cresciuto nel Fulham.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Coronavirus, dieci giocatori positivi | Partita rinviata

Sejon Veshaj