Via al ribaltone tra dirigenti in Serie A. La Roma apre le danze mettendo nel mirino Ausilio: l’Inter risponde e va a caccia di un nome a sorpresa

Sono settimane importanti per le società italiane, che a poco più di un mese dall’inizio del campionato sono al lavoro per programmare il futuro, visto che appena dieci giorni fa è finita la scorsa edizione della Serie A. Sarà una programmazione diversa dal solito ma ciò non toglierà possibili sorprese o colpi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo e il suo “erede” | Ipotesi di scambio

La Roma è a caccia di un nuovo direttore sportivo dopo aver effettuato il cambio di società e nel mirino ci sarebbe Piero Ausilio dell’Inter, così come riportato in data odierna dal Corriere dello Sport. L’attuale ds nerazzurro non sembrerebbe più in ottimi rapporti con Antonio Conte e potrebbe esserci un ribaltone.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, post Conte | Possibile ‘modello’ Juventus

Calciomercato Inter, Ausilio via: possibile arrivo di Paratici per fare nuovamente coppia con Marotta

Al suo posto in nerazzurro potrebbe spuntare un nome clamoroso, ovvero quello di Fabio Paratici, che andrebbe così a ricomporre il trio con Marotta e Conte che ha rilanciato la Juventus tra le big d’Europa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo e Mbappe insieme | Ecco dove e quando

L’attuale direttore sportivo della Juventus sembrerebbe in bilico visto che si parla da giorni di un possibile addio a causa di un calo della fiducia da parte del presidente Andrea Agnelli.

Eventualmente nella dirigenza della ‘Vecchia Signora’ ci sarebbe la promozione di Federico Cherubini per rimpiazzare un possibile addio di Paratici.