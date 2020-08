L’Inter è concentrata sull’Europa League ma nel frattempo studia i colpi di mercato: nel mirino un top player

Nel complesso è stata una buona stagione fin qui per l’Inter, che è cresciuta tanto rispetto alla scorsa annata grazie al secondo posto in classifica in Serie A. Le buone prestazioni hanno garantito con largo anticipo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e ora ci sono ancora dieci giorni per andare a caccia del primo titolo.

In Europa League, infatti, l’Inter ha raggiunto la qualificazione ai quarti di finale e domani affronterà l’ostacolo Bayer Leverkusen per provare a raggiungere la semifinale. La rosa a disposizione di Antonio Conte può sicuramente permettergli di arrivare fino in fondo alla competizione.

Calciomercato Inter, Thiago Alcantara non chiude con il Liverpool: Marotta ci pensa

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la dirigenza continua a lavorare sul futuro per programmare nuovi acquisti. E nel mirino potrebbe esserci un nuovo centrocampista: parliamo di Thiago Alcantara, che potrebbe diventare un obiettivo soprattutto con l’arrivo di Massimiliano Allegri.

Il calciatore spagnolo sarebbe molto vicino al Liverpool, club con il quale c’è già un accordo, ma i Reds non starebbero riuscendo a chiudere con il Bayern Monaco per mancanza di liquidità. Per questo l’Inter potrebbe fare un tentativo provando a effettuare uno scambio inserendo Brozovic.

Il centrocampista spagnolo verrebbe apprezzato anche da Antonio Conte, ma sarebbe perfetto soprattutto per lo stile di gioco di Massimiliano Allegri.

