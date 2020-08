Sono ore movimentate per quanto riguarda panchina e dirigenza della Juventus, ma nel frattempo sfuma un obiettivo di calciomercato

È stata una stagione particolare e difficile per la Juventus, che sperava di trovare una svolta al livello delle prestazioni e anche i risultati ma sono arrivati troppi passi falsi e spesso le gare sono stati poco convincenti sotto ogni punto di vista. Per questo ieri il presidente Andrea Agnelli ha pensato al ribaltone.

Il mancato passaggio del turno contro il Lione è stato solo l’ultimo atto che ha convinto la società bianconera a non affidarsi più a Maurizio Sarri puntando su Andrea Pirlo. Una scelta particolare che fa discutere in quanto il neo tecnico non ha ancora esperienze in panchina, ma può comunque stupire.

Calciomercato Juventus, sfuma Lacazette: attaccante verso l’Atletico Madrid

Nel frattempo, in queste ore si sono perse un po’ di vista le situazioni di calciomercato visto che ci saranno i prossimi giorni per programmare con più calma i nuovi acquisti. E potrebbe sfuggire un obiettivo in attacco visto che ci sarebbe una squadra in vantaggio.

Secondo quanto riportato dal Daily Star, infatti, l’Atletico Madrid sarebbe pronto a ingaggiare Alexandre Lacazette dall’Arsenal non appena Aubameyang firmerà il rinnovo con i Gunners. L’affare potrebbe andare in porto per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Il francese è stato per diversi mesi un obiettivo dei bianconeri, ma il possibile acquisto dei Colchoneros spingerà la Juventus su altri obiettivi.