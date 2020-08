Leonardo Bonucci potrebbe venir coinvolto nella mezza rivoluzione che attuerà la Juventus, eliminata in Champions agli ottavi dal Lione di Rudi Garcia

Non solo Sarri, esonerato ieri pomeriggio. L’eliminazione dalla Champions League, agli ottavi per mano del Lione, può spingere la Juventus a mettere in pratica una mezza rivoluzione. A rischio quindi i dirigenti, nello specifico Nedved e Paratici che poco più di un anno fa spinsero per il divorzio con Allegri, e naturalmente diversi giocatori dell’attuale rosa. ‘Tremano’ anche i pezzi da novanta, su tutti Leonardo Bonucci tornato due estati fa dopo la fallimentare avventura al Milan.

Calciomercato Juventus, Bonucci alla Roma: scenario clamoroso

Il club bianconero sta pensando al dopo Bonucci già da un po’, considerata l’età (33 anni) e un rendimento non più così eccelso come un tempo. Difficile che il viterbese possa optare per il trasferimento all’estero, dove tuttavia vanta qualche estimatore eccellente come per esempio Guardiola e il suo Manchester City. Più plausibile invece lo scenario che lo vedrebbe ancora in Serie A. A tal proposito, occhio alla nuova Roma targata Friedkin, che dopo aver perso Smalling ha bisogno di un leader al centro della difesa. Il suo agente Lucci è in buoni rapporti con diversi esponenti del club giallorosso, per cui potrebbe essere lui direttamente a ‘offrire’ il classe ’87, prospettando magari la possibilità di uno scambio che consentirebbe ai capitolini di non tirare fuori nemmeno un euro per il cartellino.

Uno scambio, magari, con l’altro suo assistito Alessandro Florenzi, rientrato dal prestito al Valencia, oppure con Edin Dzeko, che piace alla Juve a prescindere da Sarri. Per Bonucci alla Roma l’ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio – circa 5,5 milioni di euro netti – dello stesso numero 19 bianconero.

