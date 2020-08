Calciomercato, dal nerazzurro al bianconero | Torna Spalletti!

In arrivo novità a sorpresa per quanto riguarda il futuro del Newcastle. Sulla panchina potrebbe esserci l’ingaggio di Luciano Spalletti

Dopo l’addio dalla Roma, James Pallotta potrebbe non dire addio al mondo del calcio e sarebbe già al lavoro per trovare un nuovo club. Dall’Inghilterra si continua a parlare di un possibile interesse per il Newcastle, che non diventerà più di proprietà del fondo sovrano dell’Arabia Saudita.

L’ormai ex presidente della Roma molto probabilmente porterebbe con sé anche Franco Baldini che a sua volta potrebbe optare per Luciano Spalletti in panchina, anche se il tecnico è attualmente legato all’Inter fino al 2021.

Per Spalletti sarebbe la prima esperienza in Premier League dopo aver allenato soltanto in Italia e per cinque stagioni anche in Russia.

