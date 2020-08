La Juventus esonera Sarri e cambia i piani di mercato. Agnelli prepara il colpo a centrocampo e beffa l’Inter

La Juventus è concentrata sul futuro e lavora dopo il ribaltone in panchina. Maurizio Sarri ha deluso in questa stagione ed è stato esonerato da Andrea Agnelli che ha deciso di rimpiazzarlo con Andrea Pirlo, ufficializzato qualche giorno fa per l’Under 23. Ovviamente con l’addio dell’ex tecnico di Napoli e Chelsea cambiano le strategie di mercato della ‘Vecchia Signora’. Abbandonata la pista Allan, pupillo di Sarri, in mediana si pensa in grande.

La scelta di Pirlo pare abbia reso felice anche Cristiano Ronaldo, che subito gli ha fatto il nome di un rinforzo necessario a dare l’assalto alla Champions. Stiamo parlando del centrocampista Casemiro: Agnelli potrebbe garantire un acquisto del genere per far partire la rivoluzione. Il Real Madrid a sua volta potrebbe rimpiazzare il brasiliano con N’Golo Kante.

Il centrocampista del Chelsea piace anche all’Inter e se dovesse andare ai Blancos arriverebbe una beffa per Beppe Marotta.