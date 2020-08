La Juventus dopo l’addio a Maurizio Sarri potrebbe salutare anche il ds Paratici

Dopo la notizia dell’esonero ufficiale di Maurizio Sarri, in casa Juventus potrebbe esserci anche un altro addio, stavolta nella dirigenza. Infatti, non è da escludere che Andrea Agnelli, oltre a separarsi dal suo ormai ex allenatore, possa sollevare dall’incarico anche il direttore sportivo, Fabio Paratici. Il ds potrebbe andare alla Roma, prossima al cambio di proprietà, con Friedkin che accoglierebbe sia lui, sia lo stesso Sarri. Infatti, la panchina di Paulo Fonseca –che non è nemmeno tanto stimato da Edin Dzeko– ha cominciato a traballare, soprattutto dopo l’eliminazione in Europa League contro il Siviglia.

Juventus, smentite sull’addio di Paratici

Dalla Juve, però, filtrano forti smentite. Anzi, sono “totalmente infondate” le voci di un allontanamento di Fabio Paratici dalla Juventus. Come riporta l’Agenzia ‘Ansa’, lo stesso presidente Agnelli, del resto, subito dopo l’eliminazione dalla Champions aveva ribadito la fiducia nei confronti del dirigente e di Pavel Nedved.

