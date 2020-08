Nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità importanti per la panchina della Juventus: dipende tutto da Pep Guardiola

Sono giorni caldi per il futuro della Juventus. Tra Champions League, con l’imminente sfida contro il Lione, e la sessione di calciomercato, rimbalzano importanti voci dalla Spagna. In arrivo la svolta per quanto riguarda la panchina di Maurizio Sarri: Guardiola ‘alleato’ dei bianconeri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Agnelli ha deciso | Scelto il post Sarri

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, obiettivo bomber | Scambio ‘due per uno’

Calciomercato Juventus, post Sarri: ritorno di fiamma

Un’indiscrezione che arriva dalla Spagna e che potrebbe cambiare le carte in tavola per quanto riguarda l’erede di Maurizio Sarri. Il tecnico di Figline difficilmente sarà riconfermato e attende la sfida con il Lione per conoscere il suo futuro. La panchina della Juventus potrebbe, a sorpresa, vedere il ritorno del grande ex Zinedine Zidane.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Dopo diversi accostamenti negli ultimi anni, il transalpino potrebbe salutare Madrid nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da ‘Chiringuito Tv‘, decisiva sarà la sfida contro il Manchester City di Pep Guardiola in Champions League.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, altro scambio con il Barcellona | I dettagli

In caso si sconfitta e fallimento europeo, le strade di Zidane e del club di Perez si separerebbero, con Agnelli pronto a tornare alla carica per l’allenatore francese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo ai saluti | ‘Bomba’ sul suo futuro

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Zidane per il dopo Sarri | Annuncio dalla Spagna