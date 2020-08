La Juventus punta ad acquistare un nuovo numero 9 per sostituire Gonzalo Higuain. Milik sembra essere l’obiettivo numero uno, ma occhio alla pista che conduce in Premier

Nel prossimo calciomercato la Juventus cercherà di dire addio una volta per tutte a Gonzalo Higuain. Il rapporto con il centravanti argentino è ai minimi termini, la dirigenza lo considera un giocatore ormai arrivato e dunque da rimpiazzare assolutamente con uno più giovane e in grado ovviamente di garantire un miglior contributo non solo in termini di gol. Il prescelto sembra essere Arkadiusz Milik, ufficialmente in vendita visto che non intende rinnovare il suo contratto con il Napoli in scadenza nel giugno 2021. Rumors parlano di un accordo già esistente tra la società presieduta da Andrea Agnelli e il bomber polacco, tuttavia la trattativa con De Laurentiis appare, anzi è molto complicata.

Calciomercato Juventus, nuovo bomber dalla Premier: doppia contropartita

Sbagliato dare quindi per scontato l’approdo dell’ex Ajax a Torino. Non a caso tra Spagna e Inghilterra continua a circolare un altro nome per la maglia numero 9 della Juve: ovvero Raul Jimenez. Il 29enne messicano viene da una grande prima stagione col Wolverhampton, con 26 gol realizzati e 10 assist sfornati. Parliamo di un attaccante moderno, di grande struttura fisica (188cm) e capace di dialogare con la squadra, insomma di un giocatore che può fare senz’altro al caso della squadra torinese e soprattutto di Cristiano Ronaldo. L’agente del fuoriclasse portoghese, Jorge Mendes, può essere il ‘regista’ dell’operazione dati gli eccellenti rapporti con la società inglese. In scadenza nel giugno 2023 e obiettivo concreto del Manchester United, Jimenez ha una valutazione superiore ai 60 milioni di euro.

L’offerta di Paratici potrebbe essere di appena 8-10 milioni cash, con l’aggiunta però dei cartellini di Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi valutati rispettivamente 25 e 30 milioni di euro.

