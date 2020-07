Il calciomercato bianconero vede sfumare uno dei grandi obiettivi per l’anno prossimo: tutta ‘colpa’ di Zinedine Zidane

In attesa di scendere in campo questa sera contro l’Udinese, in un match che potrebbe portare la sicurezza aritmetica dello scudetto, in casa Juventus si guarda al calciomercato estivo. Un futuro che difficilmente vedrà uno dei nomi in cima alla lista di Paratici, da Madrid sponda Real. Zidane mette il bastone tra le ruote al suo ex club: ecco cosa sta succedendo.

Calciomercato Juventus, Zidane dice no: c’è il rinnovo

Le critiche non sono mancate durante l’arco della stagione virtualmente conclusa, pochi giorni fa, con la vittoria della 34esima Liga. In casa Real Madrid, da Zidane ad alcuni senatori dei ‘Blancos’, tutto sembrava incerto. Un’incertezza sfumata col successo per quanto riguarda il tecnico. Uno degli obiettivi bianconeri per il centrocampo era Toni Kroos, con Florentino Perez che sembrava disposto a cedere il gioiello tedesco.

Prestazioni altalenanti e l’interesse di Manchester City, United e Psg hanno fatto vacillare il patron delle ”Merengues’. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘, però, al suo ‘ritorno’ sulla panchina del Real, Zidane ha posto il veto sulla cessione del suo pupillo tornato in breve tempo al centro del gioco del club spagnolo.

La Juventus, così come i diversi top club che erano alla finestra, dovranno rinunciare all’ex Bayern che avrebbe già l’accordo per il rinnovo oltre l’attuale scadenza (giugno 2023) con il club di Madrid.

