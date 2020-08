Calciomercato Juventus, Ronaldo ai saluti | ‘Bomba’ sul suo futuro

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ai saluti? Dalla Spagna assicurano: “Il meglio lo ha dato a Madrid, ecco dove andrà”

Bomba sul futuro di Cristiano Ronaldo: il fenomeno portoghese sembra ai saluti con la Juventus, come assicurano dalla Spagna. D’altronde, l’età avanza anche per CR7 e in casa bianconera sono altri i calciatori ad aver realmente impressionato, come spiega il tweet di Manuel Esteban Manolete, firma storica del giornalismo iberico e caporedattore di ‘AS’.

Juventus, senti Manolete: “Ronaldo interessato solo ai soldi, futuro in Cina o Emirati Arabi”

Hasta #Dybala le ha quitado a #CR ser el mejor de #Italia y tampoco ha sido el #máximogoleador. El portugués ha dado su mejor versión en el #Madrid y al final su futuro pasará por #China o #EEUU para llevarse una gran talegada que ahora mismo es lo único que le interesa. — Manolete (@AS_Manolete) August 5, 2020

“Anche Dybala ha dimostrato che Ronaldo non è più il migliore in Italia – scrive Manolete su Twitter – E tantomeno è stato il capocannoniere della Serie A. Ormai, il portoghese ha dato il meglio di sé a Madrid e alla fine, nel suo futuro, ci saranno la Cina o gli Emirati Arabi, così da ricevere un grosso ingaggio, dato che sembra interessato soltanto ai soldi”.

Parole chiare, che restituiscono il quadro di un Cristiano Ronaldo ormai in disarmo. Nonostante i tanti gol segnati, anche la stella del portoghese appare in tramonto. Se quello definitivo, spetterà alla Juventus deciderlo.

