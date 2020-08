La Juventus lavora sul mercato e prende piede un’ipotesi clamorosa per l’attacco: via Cristiano Ronaldo per l’attaccante dalla Premier

Sono ore calde per il futuro della Juventus, che dopodomani si giocherà probabilmente la partita più importante per stabilire eventuali decisioni da prendere in futuro. Lo scudetto è arrivato con un anticipo di due giornate ma le prestazioni non sono state convincenti e per questo c’è bisogno di dimostrare qualcosa anche in Champions League.

C’è da dire poi che il Lione è un avversario abbordabile, probabilmente il meno forte che potesse capitare, per questo una sconfitta rappresenterebbe sicuramente un fallimento in questa competizione. Diverso invece sarebbe uscire negli eventuali turni successivi contro squadre come Manchester City o Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Ronaldo al PSG per 80 milioni: al suo posto Raul Jimenez

La squadra è concentrata sul campo per preparare la sfida dello Stadium, ma nel frattempo si continua a lavorare anche sul calciomercato per programmato il futuro. Secondo quanto riportato da Don Balon, il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere lontano da Torino e vorrebbe giocare con Neymar.

Su di lui infatti ci sarebbe già pronto il Paris Saint-Germain che vorrebbe mettere sul piatto 80 milioni di euro, un prezzo che accontenterebbe i bianconeri e che sarebbe poi speso per un altro rinforzo in attacco. Sempre secondo quanto riportato dal portale iberico, alla stessa cifra potrebbe arrivare alla Juventus Raul Jimenez.

L’attaccante messicano classe 1991 ha vissuto una grande stagione con la maglia del Wolverhampton realizzando ben 17 reti in 38 gare.

