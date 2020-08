Calciomercato Juventus, rinnovo “complicato” | Occasione dal Real

Mirino puntato della Juventus sul talentuoso centrocampista del Real. Da Madrid lo stesso calciatore glissa sul rinnovo: le parole di Casemiro

Negli ultimi giorni è emersa l’indiscrezione secondo cui la Juventus, per la nona volta negli ultimi nove anni campione d’Italia, avrebbe messo gli occhi sul forte centrocampista del Real Madrid Casemiro. I campioni spagnoli difficilmente vorrebbero privarsi del brasiliano, ma Cristiano Ronaldo potrebbe essere una forte componente per provare a convincere il calciatore a sposare la causa bianconera. Intanto dalla Spagna arrivano, per i bianconeri, notizie confortanti in tale ottica. Lo stesso ventottenne dei ‘merengues’ ha infatti rilasciato un’intervista per Esporte Interativo riportata da Diario Madridista, in cui parla di rinnovo.

Juventus, Casemiro più vicino: “Rinnovo col Real complicato”

In particolar modo, Casemiro ha glissato quando gli è stata posta la domanda su un suo futuro tra i ‘blancos’. “È una domanda complicata, penso che non sia il momento di parlarne”, ha infatti detto il brasiliano del Real Madrid, il cui contratto attuale ha scadenza nel giugno del 2023. Il centrocampista non vuole pensare al rinnovo ora come ora, dunque, ma vuole focalizzarsi soltanto sugli obiettivi stagionali da raggiungere. “Ora è il momento di pensare al Manchester City e a nient’altro”, ha infatti dichiarato, precisando: “Il club sta attraversando un momento delicato e, se del caso, il mio agente risponderà”.

Evidentemente quella relativa al prolungamento di contratto è una domanda scomoda per il classe 1992 madrileno. Per la Juventus sembrerebbe così aprirsi ulteriormente lo spiraglio che porta a Casemiro come rinforzo per il centrocampo in vista della prossima stagione.

