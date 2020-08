Calciomercato Juventus, altro scambio con il Barcellona | I dettagli

Calciomercato Juventus, altro scambio con il Barcellona? L’ipotesi di mercato che vedrebbe coinvolti Juan Miranda e Cristian Romero: i dettagli

Dopo lo scambio Pjanic-Arthur, l’asse di mercato tra Torino e Catalogna sembra essersi momentaneamente raffreddato. Eppure, potrebbe tornare a scaldarsi nelle prossime settimane, con Juventus e Barcellona nuovamente seduti ad un tavolo, per lavorare sull’ennesimo scambio. Al centro, stavolta, ci sarebbero due giovani: il bianconero Cristian Romero e il blaugrana Juan Miranda. Un’operazione meno roboante dal punto di vista mediatico rispetto alla precedente, ma che potrebbe giovare ancora al bilancio di ambedue le squadre.

Juventus, Romero per Juan Miranda: l’ipotesi di scambio con il Barcellona

Entrambi giovanissimi, Romero e Juan Miranda si apprestano a fare ritorno alle rispettive prime squadre, in vista della prossima stagione. Sia Juventus che Barcellona, però, non sembrano avere grandi piani per i due, così uno scambio alla pari potrebbe essere la soluzione giusta per mettere a segno qualche plusvalenza. Il Barça valuterebbe il cartellino di Miranda intorno ai 15-20 milioni di euro, cifra più o meno stimata anche dai bianconeri per il cartellino di Romero. Ecco, allora, che su questi binari si scalderebbe ancora l’asse di mercato Torino-Barcellona, con la Juventus pronta ad utilizzare il giovane terzino spagnolo come eventuale pedina di scambio per ulteriori operazioni.

Paratici, intanto, studia la prossima mossa per il calciomercato bianconero: è in queste settimane che si costruisce la Juventus che verrà.

