Calciomercato Inter, super colpo di Pochettino | Scambio e soldi

L’Inter potrebbe cambiare allenatore dopo lo sfogo davanti alle telecamere di Antonio Conte. Nel mirino per la panchina è finito Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham

La stagione dell’Inter non è ancora finita. I nerazzurri dovranno affrontare il Getafe in Germania, partita secca valida per gli ottavi di finale di Europa League. Tuttavia, nonostante la seconda competizione continentale sia ancora da terminare, lo sfogo di Antonio Conte non è andato giù ai dirigenti dell’Inter, che pensano dunque a un avvicendamento in panchina con un occhio verso l’acquisto di nuovi giocatori. Non è da escludere che Conte abbia già un accordo con un altro club.

Inter, Pochettino può portare un suo giocatore

L’avventura di Mauricio Pochettino al Tottenham è da considerarsi positiva, con una finale di Champions persa solo contro lo strepitoso Liverpool di Klopp. Dopo un anno fermo, l’allenatore argentino può ritornare in gioco e lo può fare sulla panchina dell’Inter.

Lo sfogo di Antonio Conte potrebbe aprire le porte a un nuovo allenatore, il terzo negli ultimi tre anni. Pochettino stima molto Lucas Moura e sarebbe ben felice di vederlo in nerazzurro e per convincere gli Spurs, i nerazzurri mettono sul piatto il cartellino di Ivan Perisic, più chiaramente un conguaglio economico.

