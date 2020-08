L’Inter potrebbe aver deciso di sacrificare Skriniar sul mercato: offerto un super scambio per arrivare al grande sogno di Antonio Conte.

Mentre la prima stagione di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter volge al termine, inizia ad essere tempo di bilanci. Fra le valutazioni che starebbero facendo i dirigenti nerazzurri c’è anche una presa di posizione forte riguardo a Milan Skriniar: il centrale slovacco non è più considerato un intoccabile. Il tecnico salentino sarebbe molto felice della crescita di Alessandro Bastoni e potrebbe acconsentire ad una cessione di ‘Scrigno’. In special modo, se il sacrificio di Skriniar dovesse servire a Marotta per portare a Milano il grande sogno di Conte.

Calciomercato Inter, super scambio con il Chelsea | Skrinar per Kanté

La posizione di Skriniar all’interno del club nerazzurro non appare più come intoccabile. Il centrale slovacco potrebbe essere sacrificato sul mercato da parte dell’Inter, che potrebbe offrirlo al Chelsea in cambio di N’Golo Kanté. Antonio Conte, infatti, stravede per il centrocampista francese dai tempi del Chelsea: proprio l’ex Leicester è stato uno dei segreti che hanno portato alla vittoria della Premier League del tecnico salentino.

Nella grande campagna di mercato che sta attuando il Chelsea di Lampard, Kanté è finito fra i possibili partenti e un profilo come Skriniar potrebbe essere l’ideale per la retroguardia ‘Blues’. La valutazione che entrambi i club potrebbero ritenere congrua è di circa 60 milioni, che permetterebbe quindi di realizzare una plusvalenza ad entrambi e di mettere a segno uno scambio alla pari. Dopo che il possibile scambio con il Tottenham per Ndombele è fallito, a causa dello scetticismo di Skriniar riguardo una squadra senza Champions, il centrale nerazzurro potrebbe essere inserito in un’altra operazione.

Inter e Chelsea potrebbero realizzare un super scambio: Skriniar andrebbe agli ordini di Lampard, mentre Conte potrebbe riabbracciare Kanté.

