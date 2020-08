Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic | Arriva l’annuncio!

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic resta ancora in bilico. Il campione svedese dovrà prendere una decisione in tempi brevi: possibile annuncio in serata!

Ultima giornata di Serie A ricca anche di colpi di scena. Questa sera, sabato primo agosto 2020, il Milan affronterà in campionato il Cagliari a San Siro e, al termine della sfida, ci potrebbe arrivare anche un annuncio inaspettato per quanto riguarda il futuro di Zlatan Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, annuncio per il rinnovo di Ibra

Come svelato da Sportmediaset in serata potrebbe arrivare anche l’annuncio del rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic, dopo gli ultimi mesi trascorsi in maglia rossonera. Il suo arrivo a gennaio ha riportato voglia ed entusiasmo all’interno della formazione rossonera che ora vorrebbe puntare ancora sulle sue infinite qualità tecniche e di leadership.

Il suo agente, Mino Raiola, al momento non conferma né smentisce quest’indiscrezione sbucata fuori nelle ultime ore. In maglia rossonera ha collezionato finora 19 presenze complessive con dieci gol e ben cinque assist vincenti: numeri davvero importanti all’età di 38 anni per il campione svedese in grado di fare ancora la differenza.

Ora il Milan, dopo aver rinnovato il contratto a Stefano Pioli, potrebbe annunciare il prolungamento con Ibrahimovic. Soltanto poche ore, poi si conoscerà la verità.

