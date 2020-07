Calciomercato Inter, futuro Sanchez | Accordo raggiunto!

Beppe Marotta potrebbe essere riuscito a soddisfare la richiesta di Conte: accordo vicino con lo United per la permanenza di Sanchez.

Siamo entrati nel vivo della trattativa fra Inter e Manchester United per definire il futuro di Alexis Sanchez. Secondo quanto rivelato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Marotta avrebbe raggiunto un accordo con i Red Devils per il rinnovo del prestito. L’attaccante cileno sarà a disposizione di Conte anche per l’Europa League e rimarrà in nerazzurro anche nella prossima stagione.

Calciomercato Inter, Sanchez rimane | Accordo vicino con lo United

Le richieste di Antonio Conte potrebbero essere già state accontentate dall’Inter: l’accordo con lo United per il prolungamento del prestito di Sanchez sarebbe vicinissimo. L’attaccante cileno è stato uno dei migliori nerazzurri nel dopo lockdown e ha dimostrato che, quando gode di una buona forma fisica, può ancora fare la differenza. Il ‘Nino Maravilla’ sa legare alla perfezione con i propri compagni di reparto, fornendo assist e spazi in cui inserirsi, e allo stesso tempo trovare la rete con grande facilità. Sanchez può essere una risorsa importante anche nella prossima stagione e, con l’accordo ad un passo, Conte potrà fare affidamento anche su di lui per scalzare la Juventus dal tetto della Serie A.

RM

