Calciomercato Inter, scambio e riscatto | Maxi affare!

L’Inter continua a pensare al calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte: pronto uno scambio più il riscatto del giocatore!

Saranno settimane davvero appassionanti per gli operatori di mercato e non solo. L’Inter sarà impegnata nel mese di agosto in Europa League, ma l’amministratore delegato Beppe Marotta continua a lavorare senza sosta in ottica futura con possibili innesti di assoluto valore.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, in Serie A il post Sarri | I dettagli

Calciomercato Inter, riscatto Sanchez: scambio da top!

La società nerazzurra è sempre molto attenta alla situazione legata al futuro dell’attaccante cileno, Alexis Sanchez, arrivato in prestito nella scorsa estate dal Manchester United. In questo modo l’Inter sarebbe propensa a riscattare l’ex centravanti dell’Udinese con uno scambio successivo davvero incredibile. Dopo il grave infortunio lo stesso giocatore di Conte è tornato a segnare e a regalare assist vincenti ai propri compagni conquistando così un posto anche per la prossima annata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpaccio dal Real | Contatti!



I “Red Devils” potrebbero anche cedere a titolo definitivo ai nerazzurri il difensore inglese, Chris Smalling, nell’ultima stagione in Serie A con la maglia della Roma, ma sempre di proprietà del Manchester United. L’operazione sarebbe legata al colpo Skriniar da parte del club inglese con il centrale slovacco già nel mirino da tempo della proprietà.

Una trattativa alquanto delicata e ricca di colpi di scena in vista della prossima stagione con l’Inter sempre protagonista assoluta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, colpo in arrivo dalla Spagna | Si chiude a 15 milioni

Inter e Roma, United tremendo | Le ultime su Sanchez e Smalling

Calciomercato Juventus, offerta pronta per Ronaldo | Arriva la decisione