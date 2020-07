Calciomercato Inter, futuro Sanchez | La richiesta di Conte

La situazione di Alexis Sanchez resta molto incerta, con l’Inter che non ha ancora trovato un accordo con lo United per l’Europa League: Conte non ha dubbi.

Anche contro il Genoa, seppur da subentrato, Alexis Sanchez ha trovato la via della rete. L’attaccante cileno è fra i più in forma tra i nerazzurri e, nelle ultime settimane, sta dimostrando di essere ancora in grado di fare la differenza. L’Inter e lo United, come ha rivelato Marotta, non hanno ancora trovato un accordo riguardo al futuro del ‘Nino Maravilla’. Il problema è che ad agosto ritorna l’Europa League ed il cileno potrebbe non essere a disposizione dell’allenatore nerazzurro. Ecco la richiesta di Conte riguardo al futuro di Sanchez.

Calciomercato Inter, Conte su Sanchez | “Club risolva la situazione”

Intervenuto ai microfoni di ‘Sky’ dopo la vittoria dell’Inter sul Genoa, Antonio Conte ha espresso la propria preoccupazione riguardo al futuro di Sanchez. “Sinceramente mi auguro che il club possa risolvere questa situazione. Per larga parte del campionato abbiamo giocato solo con Lukaku e Lautaro, perché Alexis era infortunato. C’era solamente Esposito che è un ragazzo. Per questo bisogna dare ancora più merito alla squadra per quanto sta facendo”.

La questione Sanchez, tuttavia, rimane spinosa. Qualora l’Inter non dovesse trovare un accordo a breve con il Manchester United, il cileno non sarà a disposizione del tecnico salentino per l’Europa League e rientrerà in Inghilterra. A quel punto, anche il riscatto da parte dei nerazzurri potrebbe complicarsi. Conte, poi, ha voluto ringraziare anche Borja Valero: un altro giocatore che dirà addio al club al termine della stagione. “Sono restio a fare nomi, ma San Borja Valero ci ha salvati in molte occasioni. Anche oggi è entrato ed ha messo le cose a posto”.

Il futuro di Sanchez resta in bilico fra Milano e Manchester, ma Antonio Conte non ha dubbi al riguardo: il tecnico salentino lo vuole all’Inter.

RM

