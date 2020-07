Calciomercato, Ancelotti pesca da Napoli | Accordo imminente

Ancelotti non ha dimenticato i giocatori del Napoli e potrebbe riabbracciare presto uno degli azzurri: l’Everton sarebbe vicino all’accordo totale.

Il Napoli si è già dimenticato di Carlo Ancelotti grazie ai buoni risultati ottenuti da Gattuso, ma il tecnico emiliano non sembra essersi dimenticato della rosa del club partenopeo. L’attuale allenatore dell’Everton, infatti, avrebbe intenzione di portare in Premier League una delle stelle del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni sembra anche che l’accordo fra i due club sia vicino: tutti i dettagli.

Calciomercato Napoli, cessione vicina per Allan | Ritrova Ancelotti

Secondo quanto rivelato da ‘Radio Kiss Kiss’, l’Everton sarebbe vicino a trovare l’accordo con il Napoli per il trasferimento di Allan. Il centrocampista brasiliano, inoltre, avrebbe già un’intesa di massima con il club inglese e sarebbe entusiasta di ritrovare Ancelotti. Dopo aver brillato per diversi anni, questa stagione è stata molto complicata per Allan. L’ex Udinese ha rotto con i tifosi e, soprattutto, con parte della dirigenza partenopea. Una condizione che avrebbe convinto tutte le parti in causa ad optare per la cessione.

Il futuro di Allan, dopo una stagione complicata sotto al Vesuvio, potrebbe essere quello di ritrovare Ancelotti. Sul centrocampista brasiliano c’è il pressing dell’Everton, che avrebbe quasi raggiunto l’intesa con il Napoli. La società di Liverpool si sarebbe avvicinata parecchio alle richieste degli azzurri nelle ultime giornate e l’accordo potrebbe arrivare davvero a breve.

Il Napoli potrebbe tornare a fare affari con Ancelotti: questa volta è il tecnico emiliano a comprare dai partenopei, l’Everton è ad un passo da Allan.

RM

