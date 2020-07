Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano sul possibile divorzio con Paratici e il suo eventuale sostituto che può piazzare subito un colpo in Serie A

Non solo Sarri, a pagare l’annata tormentata della Juventus potrebbe essere anche Fabio Paratici. Il Ds aveva chiesto un aumento di grado contribuendo di fatto alla cacciata del vecchio ‘maestro’ Marotta. Andrea Agnelli lo ha accontentato e lui, insieme a Nedved (un altro non più così intoccabile, seppur più ‘saldo’ per diversi motivi), ha optato per una rivoluzione oseremmo dire copernicana: via Allegri, dentro appunto l’ex tecnico di Napoli e Chelsea. Ma non tutto, anzi poco è andato secondo le aspettative, complice anche alcune a dir poco deludenti scelte di calciomercato. Sue precise scelte, si intende, che hanno più che altro alzato il monte ingaggi bianconero e non la qualità tecnica della rosa. Divenuto poi Cfo con la dipartita dell’attuale Ad dell’Inter, Paratici potrebbe comunque cascare in piedi visto che in Inghilterra si parla di un suo possibile approdo al Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus-De Bruyne: annuncio a sorpresa!

Calciomercato Juventus, Sartori con l’erede di Higuain o il terzino sinistro: i dettagli

Ma chi potrebbe sostituire Paratici? Occhio a Berta dell’Atletico Madrid, pure lui in corsa per i ‘Red Devils’ e naturalmente ai direttori sportivi più quotati in Italia, ovvero Giuntoli del Napoli, Igli Tare della Lazio e Giovanni Sartori dell’Atalanta. La scelta potrebbe ricadere su quest’ultimo, bravo a lavorare nell’ombra e a costruire sempre squadre con grande logica. In rotta con Gasperini, parliamo di un dirigente dotato di grande intuito, esperto e navigato che a Torino non giungerebbe magari a mani vuote. Il primo colpo di Sartori potrebbe essere Duvan Zapata, una sua ‘scommessa’ vinta già da un po’ nel mirino dei bianconeri per il dopo Higuain. Sarebbe un affare da 35-40 milioni di euro. In alternativa un altro big dell’Atalanta, il laterale tedesco Gosens.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

PSG, le condizioni di Mbappé | Il comunicato UFFICIALE sull’infortunio

Calciomercato Milan, svolta Ibrahimovic | L’annuncio dello svedese