Il calciomercato estivo sta per vedere una clamorosa svolta per la panchina della Juventus: c’è l’accordo con il presidente

Una Juventus lanciata verso il nono tricolore consecutivo ma che guarda anche alla prossima stagione. Il calciomercato estivo porterà in dote numerosi cambiamenti alla rosa bianconera e non solo. Svolta per quanto riguarda il prossimo allenatore della Juventus: dalla Spagna rilanciano, c’è l’accordo con il presidente.

Calciomercato Juventus, il presidente ha deciso: resta!

Un futuro che va delineandosi di giornata in giornata. Sarri attende il verdetto della stagione che potrebbe vederlo salutare la ‘Vecchia Signora’ dopo un solo anno. In tal senso sta per sfumare uno dei grandi obiettivi bianconeri per rimpiazzare l’ex Napoli e Chelsea. Secondo quanto riportato da ‘Marca’, il presidente del Real Madrid Florentino Perez avrebbe deciso di tenersi stretto Zinedine Zidane.

Nonostante la pioggia di critiche durante le ultime settimane, il titolo regalato al Real ha riavvicinato il tecnico transalpino che proseguirà la carriera a Madrid. L’accordo tra Perez e l’allenatore francese è stago già raggiunto. Uno dei grandi sogni della Juventus è, dunque, destinato a svanire. Florentino Perez si tiene stretto ‘Zizou’.

In casa bianconera, dunque, in caso di addio (sempre più probabile) di Sarri si guarderà altrove: l’ex fantasista rimarrà a Madrid.

