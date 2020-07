Calciomercato Juventus, Zaniolo da urlo | Le ultime sul giallorosso

Mentre il futuro di Zaniolo resta incerto, dopo una settimana difficile, il centrocampista risponde sul campo e la Juventus è folgorata: le ultime.

La settimana da incubo di Zaniolo si conclude con una rete da sogno. Il centrocampista classe ’99 ha chiosato il successo della Roma sulla SPAL, già retrocessa, con un goal da cineteca. Sul giallorosso resta viva la fiamma del mercato, con la Juventus che sembra intenzionata a provarci fino in fondo. Le ultime sul futuro di Nicolò Zaniolo.

Calciomercato Juventus, Zaniolo brilla con la Roma | Le ultime

È stata una settimana movimentata per Nicolò Zaniolo, iniziata con il litigio con dei compagni di squadra ed una frizione con Fonseca. Per la partita di questa sera contro la SPAL non sarebbe dovuto neanche esserci, il tecnico giallorosso lo ha convocato all’ultimo a causa dell’infortunio di Under. Il suo futuro, però, resta incerto. Secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.it‘, la volontà della Roma è quella di non cedere il centrocampista classe ’99. Su Zaniolo l’interesse della Juventus è molto forte, con Paratici che lo segue da diverso tempo e sogna di portarlo a Torino. Il club capitolino valuta l’ex centrocampista dell’Inter intorno ai 70 milioni di euro: una cifra alta, ma adeguata al valore dimostrato da Zaniolo sul campo. Fondamentale per il suo futuro sarà l’incontro con la società al termine della stagione, che segnerà lo spartiacque fra il possibile rinnovo e l’addio definitivo. I bianconeri restano alla finestra.

RM

