Calciomercato Juventus, addio Sarri | Proposta a sorpresa

La Juventus studia il da farsi per la prossima stagione: possibile anche il cambio in panchina. Arriva la proposta!

È stata una stagione particolare per la Juventus, che ha avuto fin qui un rendimento altalenante condito da poche prestazioni convincenti e schiaccianti e più gare condite da diverse incertezze. La Serie A sembra comunque in cassaforte e può essere il primo trofeo dell’anno dopo aver perso la Supercoppa Italiana con la Lazio e la Coppa Italia con il Napoli.

Ora l’obiettivo è chiudere al più presto il campionato per poi concentrarsi definitivamente alla Champions League, che ripartirà ad agosto con il ritorno degli ottavi di finale contro il Lione dopo aver perso la gara di andata per 1-0.

Calciomercato Juventus, spunta una nuova alternativa a Sarri: Mendes propone Blanc

Lo scudetto potrebbe salvare l’annata mentre per renderla del tutto storica ci vorrebbe anche un rendimento importante nella massima competizione europea. Il tecnico Maurizio Sarri potrebbe giocarsi molto in queste settimane anche perché sono in aumento gli allenatori che potrebbero prendere il suo posto.

Un tecnico in cerca di squadra è Laurent Blanc, che secondo ‘L’Equipe’ potrebbe essere cercato anche dal Barcellona e in particolare ci starebbe provando Abidal. Nulla esclude però che il suo procuratore Jorge Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo, faccia una proposta anche ai bianconeri in caso di addio di Sarri.



Tutto è ancora in bilico e probabilmente le prossime settimane saranno decisive e porteranno la Juventus a fare la scelta definitiva per la prossima annata.

