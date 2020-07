Calciomercato Inter e Juventus, occhio a Zaniolo | Mourinho ci prova!

Calciomercato Inter e Juventus, attenzione al futuro di Nicolò Zaniolo: sul fantasista giallorosso è piombato Mourinho

Nonostante la convocazione last minute, il futuro di Nicolò Zaniolo con i giallorossi sembra sempre meno duraturo. Come raccontato da ‘Repubblica’ nei giorni scorsi, il fantasista potrebbe essere in rotta con la Roma, spingendo addirittura per una cessione. Juventus e Inter, ovviamente, restano alla finestra, pronte a duellare per uno dei talenti più importanti del calcio italiano, ma attenzione al terzo incomodo. Sul classe 1999 sarebbe piombato il Tottenham di Mourinho. LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic | La rivelazione di Massara! Juventus e Inter, attenzione al Tottenham: Mourinho fa sul serio per Zaniolo

Stando a quanto riportato dal media britannico ‘Daily Express’, il Tottenham sarebbe piombato su Nicolò Zaniolo. L’interessa e la stima degli Spurs verso il giovane fantasista italiano è un dato di fatto ormai, ma Mourinho sembra pronto ad affondare il colpo per portarlo in Premier League. Il tecnico lusitano, infatti, si sarebbe infatuato del numero 22 giallorosso, al punto da aver stanziato già 50 milioni di euro per strappare il via libera della Roma. Il primo approccio del Tottenham, però, non avrebbe scaldato molto Pallotta, che per il cartellino di Zaniolo continua a chiedere una cifra pari o superiore ai 65-70 milioni di euro. Il Tottenham è ben consapevole, però, dei problemi di bilancio dei giallorossi e anche del possibile malumore del calciatore. Pertanto, Mou e i suoi Spurs non sembrano intenzionati a mollare il colpo.