Calciomercato Inter e Juventus, addio al portiere | Se ne va in Spagna!

La big spagnola rischia di perdere il proprio portiere nel prossimo mercato. Idea Musso dall’Udinese per l’Atletico, pronto a far fuori Inter e Juventus

L’Atletico Madrid teme di poter perdere il proprio portiere, Jan Oblak. Lo sloveno è tra i più forti in circolazione nel suo ruolo e sul suo cartellino pende una clausola rescissoria da ben 120 milioni di euro. Stando alle ultime riportate dal portale spagnolo Fichajes, il Chelsea sarebbe pronto a pagare la ricca clausola al club a strisce bianche e rosse, ma è possibile che si faccia avanti per il ventisettenne anche qualsiasi altro club d’Europa che abbia tale disponibilità economica. Per questo il club della capitale spagnola starebbe già pensando ad un sostituto e l’idea per il futuro proverrebbe proprio dalla Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lautaro può restare | ‘Sacrificato’ un altro big

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, annuncio UFFICIALE | Rinnovo per Pioli!

Musso all’Atletico, lui l’erede di Oblak

Nel mirino dell’Atletico Madrid ecco Juan Musso, ventiseienne estremo difensore dell’Udinese. Il nazionale argentino ha dimostrato di poter competere in club più ambiziosi e forti dell’Udinese. Su di lui ci sarebbe infatti anche l’interesse di Inter e Juventus. Se gli spagnoli dovessero però perdere Oblak allora avrebbero a disposizione un capitale ben superiore a quello delle due italiane da investire per un nuovo portiere e, pertanto, potrebbero presentare all’Udinese un’offerta ben più ricca e convincente di quanto non possano fare nerazzurri e bianconeri. Lo stesso agente del calciatore ha recentemente parlato delle voci che lo vedono come possibile sostituto del portiere dell’Atletico in caso di addio: “Di certo Juan pensa e spera di poter fare un’importante carriera internazionale e si augura di fare un salto di qualità in futuro: è pronto per un grande club”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Insomma, per Musso è possibile ipotizzare un futuro lontano dalla Serie A ed in Liga: l’Atletico pare abbia scelto lui come erede di Oblak in caso di addio prima della nuova stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, rinnovo Zaniolo | La Roma dice no!

Calciomercato Juventus, addio Sarri | Proposta a sorpresa