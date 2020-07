Calciomercato Inter, dalla Spagna | Lautaro giocherà in Premier League!

Le trattative fra Inter e Barcellona si sono raffreddate nell’ultimo mese: dalla Spagna rivelano che Lautaro starebbe chiudendo con un club della Premier.

Nel corso del mercato di gennaio le voci su un possibile approdo di Lautaro Martinez al Barcellona si sono intensificate. Da quel momento l’Inter ha iniziato a trattare con il club blaugrana e la volontà dell’attaccante sembrava essere quella di raggiungere Messi. Nell’ultimo mese, però, i rapporti fra i nerazzurri ed i catalani si sono raffreddati parecchio. Secondo quanto rivelato dalla Spagna, il motivo sarebbe l’intromissione di un club di Premier League.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo shock | Deciso il post CR7, ecco le cifre

Calciomercato Inter, niente Barça | Lautaro va da Guardiola!

Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, il futuro di Lautaro Martinez è lontano dall’Inter: niente Barcellona però, per lui c’è il Manchester City. Il club blaugrana non sarebbe disposto ad accontentare la richiesta di 90 milioni dei nerazzurri e non starebbe riuscendo a trovare contropartite tecniche adeguate. Per questo motivo, l’Inter non avrebbe intenzione di accettare l’offerta del Barcellona. Nelle ultime settimane, infatti, si sarebbero inseriti con grande forza i ‘Citizens’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sorpresa in panchina | Arriva con il pupillo

Sempre per il portale spagnolo, Guardiola avrebbe individuato in Lautaro l’erede naturale di Sergio Aguero per l’attacco del City. Dopo che è stata ritirata la condanna della UEFA che negava al club britannico l’accesso alle competizioni europee per due stagioni, i ‘Citizens’ sono tornati ad essere protagonisti sul mercato. Guardiola avrebbe a disposizione la liquidità necessaria per accontentare i nerazzurri.

Il futuro di Lautaro potrebbe essere in Premier League: il Manchester City sarebbe pronto ad accontentare la richiesta economica dell’Inter.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, scambio in Serie A | ‘Regia’ Mendes-Raiola

Juventus-Lazio, assenza pesante per Inzaghi | Non parte per Torino!

Calciomercato Juventus, offerta pronta per Zapata | Cash e scambio