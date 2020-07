Calciomercato Juventus, sorpresa in panchina | Arriva con il pupillo

La Juventus lavora per programmare al meglio la nuova stagione. Ipotesi a sorpresa per la panchina, con lui arriverebbe anche un big a centrocampo

La Juventus non vive una delle migliori situazioni a causa dei troppi passi falsi commessi in questi mesi. Un anno fa è stato effettuato un cambio radicale in panchina per cercare di garantire un gioco più spettacolare e bello da vedere, ma Maurizio Sarri fin qui non è riuscito a lasciare la sua impronta anche se ha ancora un mese per provare a dimostrare tutto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Orsolini per l’attacco | Ecco le cifre!

Calciomercato Juventus, idea Ten Hag per la panchina: piace anche al Barcellona

Non sono esclusi ribaltoni in caso di ulteriori sconfitte e potrebbe spuntare un nuovo nome per la panchina. Si tratta di Erik Ten Hag, allenatore dell’Ajax che si sente pronto per nuove sfide. Il tecnico era a un passo dal Bayern Monaco ma Flick si è conquistato la riconferma a suon di risultati positivi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, retroscena sorprendente | “Ero vicino all’Inter a gennaio”

Così l’entourage dell’olandese ha effettuato dei sondaggi con altre big come Barcellona e Juventus. Per i Blaugrana è un nome suggerito da De Jong e Kluivert, mentre ai bianconeri è stato De Ligt a spendere belle parole su di lui. La pista stuzzica la società, ma appare al momento una scommessa pericolosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, offerta pronta per Zapata | Cash e scambio

L’arrivo di Ten Hag, però, potrebbe favorire la trattativa per Donny Van de Beek, che piace molto alla dirigenza piemontese.