Calciomercato Juventus, offerta pronta per Zapata | Cash e scambio

La Juventus ha individuato l’obiettivo per l’attacco: Fabio Paratici prepara l’assalto ed è pronto all’offerta importante con una contropartita

Non è una stagione facile per la Juventus, che ha perso di vista già due obiettivi e ora deve rialzarsi una volta per tutte in Serie A per provare a salvare l’annata con lo scudetto o addirittura renderla storica ad agosto, con la ripartenza della Champions League direttamente dai quarti di finale.

Calciomercato Juventus, obiettivo Zapata per l’attacco

La società nel frattempo lavora sul calciomercato ed è pronta a rinforzare la rosa con innesti mirati. Serve indubbiamente una prima punta e per questo potrebbe esserci nel mirino dei bianconeri Duvan Zapata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Fabio Paratici vorrebbe provare a portarlo a Torino attraverso un’offerta per l’Atalanta da 30 milioni di euro più il cartellino di Perin.

In questa stagione Zapata ha realizzato 18 reti in 28 gare disputate fin qui con la maglia nerazzurra.

