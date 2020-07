Il Milan vuole chiudere al meglio questa stagione programmando in anticipo la prossima: novità importanti in ottica calciomercato: svolta in panchina

Ennesima vittoria convincente contro il Bologna che lancia il Milan sempre più in zona Europa. I rossoneri sono tra le squadre più sorprendenti in questo finale di stagione, con il gruppo di Pioli che ha conquistato 13 punti nelle ultime 5 gare. Dal campo al calciomercato, arrivano novità importanti sul futuro tecnico rossonero: ecco cosa sta succedendo.

Calciomercato Milan, Pioli-Rangnick: cambia tutto!

Una nuova clamorosa opzione, sempre più concreta, per la futura guida tecnica del Milan. Stando a quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera‘, in casa Milan starebbe riprendendo quota la permanenza di Pioli in rossonero. Gli ottimi risultati ed il gruppo unito al seguito del tecnico parmense avrebbero portato la dirigenza a ripensare all’approdo di Rangnick.

Il tedesco arriverà ma potrebbe, in un primo momento, assumere il ‘solo’ ruolo di direttore dell’area tecnica, con Pioli confermato in panchina. Un’opzione che fino a qualche settimana sembrava essere pura utopia ma che col passare delle giornate diventa più concreta.

Il quotidiano, citando fonti vicine al club di Elliott, sostiene come le quotazioni dell’ex mister di Inter e Lazio, siano in forte rialzo. Il Milan dunque può dare continuità all’attuale progetto e ripartire da Pioli: con Rangnick, nuovo dt, in cabina di regia.

