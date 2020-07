Calciomercato Milan, scambio in Serie A | ‘Regia’ Mendes-Raiola

Il Milan prepara un calciomercato importante per crescere e studia il colpo per l’attacco. Possibile scambio in Serie A con la regia di Raiola e Mendes

È un momento straordinario per il Milan, che riesce a giocare con tranquillità e a convincere quasi ogni domenica. La squadra rossonera è probabilmente una delle più in forma del momento dopo la ripresa del calcio dall’emergenza coronavirus ma non può godersi appieno le vittorie perché l’obiettivo qualificazione in Champions League è ormai sfumato.

Calciomercato Milan, idea Kluivert: contatti con Mino Raiola per lo scambio con Leao

Il Milan ora sta programmando la nuova stagione e, secondo quanto riportato da Asromalive.it, sarebbe in contatto con Mino Raiola per il rinnovo di Donnarumma e non solo. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe uscito anche il profilo di Justin Kluivert, che sembrerebbe ormai in uscita dalla Roma. Per alleggerire il prezzo di almeno 30 milioni di euro, la società potrebbe provare a inserire Rafael Leao, assistito da Jorge Mendes.

L’esterno olandese, tra l’altro, sarebbe stato segnalato proprio da Ralf Rangnick che vorrebbe provare a portarlo in rossonero.