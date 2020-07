Calciomercato Inter, Eriksen tenta la fuga | Ma il tecnico non lo vuole!

È stata una stagione di alti e bassi fin qui per l’Inter. La compagine nerazzurra è partita nel migliore dei modi conquistando tante vittorie e riuscendo a restare in scia della Juventus fino a fine febbraio, dopo di che sono arrivate due sconfitte nelle gare con i bianconeri e con la Lazio e la vetta si è allontana.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Orsolini per l’attacco | Ecco le cifre!

Calciomercato Inter, già addio con Eriksen? Zidane lo ‘snobba’

Un colpo importante del mercato di gennaio è stato Christian Eriksen, ma il danese non è riuscito finora a dare il suo contributo e sfruttare al meglio le sue qualità. Secondo quanto riportato da Diario Gol, il suo sogno sarebbe quello di passare al Real Madrid e sarebbe disposto anche a ridursi lo stipendio da 8 a 6 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, retroscena sorprendente | “Ero vicino all’Inter a gennaio”

L’Inter lo lascerebbe partire solo in caso di offerta che arrivi a circa 60 milioni di euro. Il Manchester United ci starebbe pensando così come i Blancos, ma Zinedine Zidane sarebbe pronto a bloccare eventuali trattative in quanto non risulterebbe essere un calciatore di suo gradimento.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, offerta pronta per Zapata | Cash e scambio

Eriksen fin qui ha realizzato 3 reti nelle 17 gare giocate con la maglia nerazzurra e Antonio Conte sta cercando di integrarlo al meglio nel suo 3-4-1-2.