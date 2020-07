Juventus-Lazio, assenza pesante per Inzaghi | Non parte per Torino!

Alla vigilia della grande sfida fra Juventus e Lazio, Simone Inzaghi riceve una pessima notizia: uno dei suoi uomini chiavi è costretto a dare forfait.

La sfida con la Juventus arriva nel momento più difficile della stagione della Lazio: I biancocelesti hanno totalizzato un solo punto nelle ultime quattro partite. I risultati del club capitolino sono figli anche di una condizione fisica non esaltante e, in vista del big match di domani sera, Inzaghi perde pezzi. Arrivano brutte notizie dall’infermeria per la Lazio: uno degli uomini chiave della formazione biancoceleste non ce la farà ad essere disponibile e non partirà nemmeno per Torino.

L’ultimo tentativo della Lazio per rimanere aggrappato alla corsa scudetto passa dalla sfida contro la Juventus. Alla vigilia del big match, però, Simone Inzaghi riceve delle pessime notizie: saranno addirittura sette i biancocelesti indisponibili. Oltre alle assenze di Correa, Lulic, Leiva e Marusic, infatti, si aggiungono quelle di Radu, Jony e Luis Alberto. Quest’ultima, in particolare, rischia di essere un’assenza molto pesante per la Lazio. Il trequartista spagnolo è stato un uomo chiave per la grande stagione della compagine di Inzaghi, ma in mattinata i suoi problemi muscolari si sono accentuati. Luis Alberto non partirà nemmeno per Torino: un pericolo in meno per la formazione di Maurizio Sarri.

