Calciomercato Inter, svolta Sanchez | | Tutti i dettagli

Il futuro di Alexis Sanchez è sempre legato al Manchester United. Dopo le dichiarazioni di Conte, qualcosa può cambiare per il cileno: l’intreccio!

Ancora una gioia personale per Alexis Sanchez, che si preso l’Inter dopo l’emergenza Coronavirus. Un grave infortunio l’ha tenuto fuori nella prima parte di stagione con l’attaccante cileno, in prestito dal Manchester United, che è venuto fuori alla distanza. Ora il suo futuro è sempre legato ai “Red Devils”, ma tutto potrebbe cambiare in breve tempo.

Calciomercato Inter, la proposta per Sanchez

Lo stesso allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha elogiato la prova dell’ex Udinese contro la Spal ai microfoni di Dazn: “Arrivava da due stagioni così così, è venuto qui in prestito. L’infortunio alla caviglia ha complicato i piani. Per il futuro bisogna parlare con la società, ma lui ha fame…è un’arma in più”.

Dopo le dichiarazioni del tecnico salentino, l’Inter potrebbe pensare a trattenere lo stesso cileno in vista della prossima stagione, ma ci sarebbe l’ostacolo sia per il maxi-ingaggio sui 13 milioni con la richiesta dello United per il cartellino di 20. La società nerazzurra potrebbe rinnovare il prestito pagando l’ingaggio superiore rispetto ad ora: inoltre, ci sarebbe anche il diritto di riscatto (possibile anche obbligo) sui 12 milioni di euro con determinate condizioni ben precise.

L’Inter inizia a pensare già al futuro con la possibile permanenza di Sanchez in vista della prossima stagione.

