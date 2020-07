Mentre Juventus ed Inter sono impegnate a concludere la Serie A nel migliore dei modi, Mourinho potrebbe averle colte di sorpresa: blitz da 70 milioni.

La Serie A è entrata nei cosiddetti ‘championship round’, nelle prossime giornate si divideranno i vincitori dai perdenti. L’impegno di squadre come Juventus e Inter è massimo ed il mercato è stato momentaneamente congelato: Mourinho avrebbe colto la palla al balzo. Il Tottenham avrebbe accelerato per un obiettivo comune delle due società italiane e starebbe concludendo per una stella della Serie A.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Tottenham avrebbe accelerato in maniera convinta per Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è da diversi anni un pallino di Juventus ed Inter, ma la richiesta di Lotito è altissima. La valutazione di Milinkovic non è più di 100 milioni, come la scorsa estate, ma sarebbe comunque consistente. Il ‘Sergente’ sarebbe rimasto scottato dal finale di stagione della Lazio e vorrebbe lasciare la Capitale: si sente pronto per il grande salto. Ad anticipare tutti, perfino il Real Madrid, sarebbero gli ‘Spurs’: pronti 70 milioni.

Un investimento del genere sembrava essere impossibile per il club inglese, ma potrebbe celare una cessione illustre. Nelle ultime settimane, infatti, il Bayern Monaco avrebbe compiuto un passo decisivo per Ndombele. La cessione del francese fornirebbe al Tottenham il tesoretto necessario per acquistare Milinkovic-Savic. Juventus ed Inter potrebbero non riuscire nemmeno a fare un tentativo per il centrocampista della Lazio e la Serie A perderebbe una delle sue stelle più lucenti. Mourinho potrebbe aver anticipato tutti.

Assalto di Mourinho su Milinkovic-Savic: il Tottenham avrebbe presentato un’offerta da 70 milioni a Lotito!

RM

