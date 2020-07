L’Inter prova il grande colpo dal Manchester United: Anthony Martial. Possibile scambio per l’attaccante: sul piatto due big

L’ultima parte di stagione ha presentato un conto salato all’Inter, che nonostante l’arrivo di Antonio Conte in panchina non è riuscita a svoltare e a raggiungere l’obiettivo scudetto. Troppi i punti persi sulla Juventus, che domina incontrastata ormai da 9 anni. Per la squadra nerazzurra la prossima estate potrebbe essere necessario un novo colpo da novanta per assestare al meglio la rosa. Dopo Sanchez e Lukaku, dal Manchester United potrebbe arrivare ai nerazzurri un nuovo attaccante, Anthony Martial.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio con la Roma | Idea vantaggiosa!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo ‘finanziato’ da Skriniar | Assalto decisivo!

Inter, scambio per Martial: Skriniar o Eriksen sul piatto

Dall’Inghilterra riferiscono di una possibile offerta dell’Inter al Manchester United proprio per Martial. I nerazzurri avrebbero intenzione di offrire 10 milioni più il cartellino di Milan Skriniar (ormai non ritenuto più incedibile) in cambio del talentuoso francese. Altra possibilità sarebbe quella di uno scambio alla pari: Martial per Eriksen! Sia il difensore slovacco che il centrocampista danese potrebbero partire a fronte di una vantaggiosa offerta ai nerazzurri, che però preferirebbero sfruttare uno dei due big come ‘sacrificio’ per arrivare al grande sogno in attacco.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il classe 1995 dello United gioca ormai a grandi livelli in Premier League da anni e rappresenterebbe un rinforzo di grande livello per l’Inter, che con ogni probabilità in estate saluterà Lautaro Martinez e dovrà trovare un nuovo partner per Lukaku.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, via Dybala | Ecco cifra e destinazione

Calciomercato, clamoroso Allegri-Inter | C’è il contatto!