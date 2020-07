Calciomercato, sbarca a Torino | Colpo a costo zero in difesa

Quando mancano poche giornate al termine della Serie A, impazza il calciomercato: il difensore pronto a sbarcare in Italia

Quando mancano sei giornate al termine della Serie A Tim, a tenere banco è il calciomercato. Una sessione, quella estiva, che porterà diverse novità ai club di A, pronti a rinforzarsi in vista della stagione 2020/21. In tal senso, in Francia sono ormai certi: il difensore è pronto a trasferirsi a Torino. Tutti i dettagli.

Calciomercato Serie A, colpo dalla Francia: i dettagli

L’interesse dei club di Serie A nei suoi confronti ma adesso, il futuro di Malang Sarr sembrerebbe essere definitivamente scritto. Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe‘, il forte difensore mancino, svincolatosi dal Nizza, si trasferirà al Torino.

Il club di Urbano Cairo, infatti, avrebbe superato la forte concorrenza di Napoli e Fiorentina per il classe 1999. Torino, dunque, in pole per il giocatore che nell’ultima stagione ha siglato 1 rete in 20 presenze con la maglia del Nizza di Vieira.

Situazione dunque in divenire, il Torino è pronto a stringere per Sarr: l’ex rossonero, accostato anche a Milan, Inter e Lazio, è il prossimo colpo in difesa.

