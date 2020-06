L’Inter si prepara per il ritorno in campo ma nel frattempo studia nuovi colpi di mercato. Accelerata nelle ultime ore, accordo a un passo!

L’Inter è pronta a tornare in campo e lo farà questa sera nella sfida valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. All’andata disputatasi quattro mesi fa a ‘San Siro’ non andò bene e i nerazzurri persero per 0-1, per cui servirà una prestazione sontuosa per provare a ribaltare il risultato. La vincente affronterà la Juventus a Roma mercoledì 17 giugno.

Nel complesso è stata una buona stagione fin qui per l’Inter, che attraverso diverse modifiche importanti e una mini rivoluzione ha migliorato il proprio rendimento rispetto alla scorsa annata. La conquista di un titolo dopo nove anni rappresenterebbe sicuramente un salto di qualità importante.

Calciomercato Inter, scatto decisivo per Sarr. Kumbulla è ancora nel mirino

La società spera di vivere un grande finale di stagione e nel frattempo continua a lavorare per ulteriori rinforzi per il futuro. Per la difesa, secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbe stato uno scatto importante per acquistare a zero il talento Malang Sarr, di proprietà del Nizza ma in scadenza di contratto il 30 giugno. Vi avevamo anticipato l’interesse nei suoi confronti ci ha nelle scorse settimane.

Oltre a lui, non è ancora da escludere la pista che porta a Marash Kumbulla, che potrebbe arrivare a titolo definitivo per poi essere trasferito un altro anno a Verona con la formula del prestito, provando a bruciare la concorrenza della Juventus.

Con questi affari, dunque, si dovrebbe allontanare definitivamente Vertonghen: la società preferirebbe acquistare calciatori giovani piuttosto che un difensore di 33 anni con un ingaggio alto.

