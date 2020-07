Calciomercato Juventus, colpo dalla Spagna | Clausola pazzesca!

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri: bianconeri fortissimi sul giovane prodigio di casa Valencia, Ferran Torres. A rivelarlo è la redazione di Radio Onda Cero, la situazione

Giovane, di talento e con un grande futuro assicurato: è questo il profilo di cui la Juventus di Paratici & Co. si è follemente innamorata. Un profilo che corrisponde a quello di Ferran Torres, ventenne attaccante del Valencia, che quest’anno ha rapito tutti a suon di gol e assist. Su di lui si è già formata una lunga schiera di estimatori, con tanti top club europei pronti a fare follie. I bianconeri, però, sarebbero pronti ad affondare il colpo, come trapela dai media spagnoli.

Juventus, pronto il colpo Ferran Torres: la clausola è da capogiro!

Come rivelato dalla redazione di Radio Onda Cero, nota emittente spagnola, la Juventus avrebbe avviato i contatti con l’entourage di Ferran Torres per portarlo alla corte di Maurizio Sarri. I bianconeri, però, non sono l’unico club sul ragazzo: Manchester United e Borussia Dortmund seguono con grande interesse lo spagnolo e potrebbero presto accelerare. D’altronde, Ferran Torres ha un contratto con il Valencia in scadenza tra un anno e, non essendo intenzionato a rinnovare il proprio contratto, il club è chiamato a capitalizzare la sua cessione nella prossima finestra di mercato. I media spagnoli continuano a riferire che la Juventus resta in pole position per il ragazzo, ma attenzione alla sua clausola rescissoria, fissata ad una cifra astronomica di 87 milioni di euro.

Non resta dunque che attendere: il calciomercato della Juventus, dopo l’arrivo di Arthur dal Barcellona, potrebbe continuare a parlare spagnolo.

