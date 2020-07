La Juventus pensa a Duvan Zapata per il dopo Higuain. Perin e Pellegrini potrebbero finire sul piatto delle trattative con l’Atalanta per il centravanti colombiano

La Juventus ha chiuso lunedì il maxi affare con il Barcellona per lo scambio Arthur-Pjanic. La cessione del bosniaco ha fruttato ai bianconeri quasi 42 milioni di euro di plusvalenza, lasciando dopo quattro stagioni Torino. Il brasiliano sbarcherà invece il primo settembre sotto la Mole e ha sottoscritto un contratto quinquennale con i bianconeri. Subito un’operazione di spessore per il CFO Paratici, che adesso potrebbe accelerare per l’arrivo alla corte di Sarri di un nuovo centravanti.

Juventus, fari puntati su Zapata: Perin e Pellegrini sul piatto

La permanenza di Higuain rimane in bilico, con il ‘Pipita’ che non farebbe parte dei piani futuri della società campione d’Italia. Uno dei nomi più caldi sull’agenda della ‘Vecchia Signora’ è sicuramente Milik, lontano dal rinnovo con il Napoli e prossimo a lasciare gli azzurri con l’arrivo di Osimhen. Insieme al polacco anche Raul Jimenez è finito sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza bianconera, che può sfruttare gli ottimi rapporti con Jorge Mendes, super agente vicino al Wolverhampton. Nelle scorse settimane, inoltre, alla Juventus era stato accostato Duvan Zapata, che si sta confermando su altissimi livelli nell‘Atalanta di Gasperini.

Il profilo del colombiano piace a Paratici e a Sarri, con l’ex Udinese che andrebbe a completarsi per caratteristiche con Cristiano Ronaldo e Dybala. Zapata avrebbe una valutazione non inferiore ai 50 milioni di euro e la ‘Dea’ non è assolutamente intenzionata a fare sconti. La Juventus per abbassare la somma cash può inserire nell’operazione diverse contropartite. Perin è già stato sondato dagli orobici con l’eventuale addio di Gollini, mentre un altro calciatore che può fare al caso all’Atalanta può essere Luca Pellegrini (adesso in prestito al Cagliari) se Gosens fosse ceduto questa estate.

Inoltre, i bianconeri verserebbero una somma cash tra i 12 e i 15 milioni di euro per convincere la ‘Dea’ a privarsi del suo bomber principe.

