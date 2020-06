Calciomercato, Juventus-Zaniolo | Pallotta ago della bilancia

Potrebbe lasciare la Roma in una determinata circostanza Zaniolo. Su di lui la Juventus che, insieme all’Inter, che nel mirino un campione dalla Bundesliga

Con la Serie A ancora in competizione il calciomercato può attendere. Ma non il lavoro di dirigenti e collaboratori, che proveranno a mettere nel sacco colpi importanti già prima del prossimo 1 settembre, data dell’ufficiale riapertura della finestra trasferimenti estiva. in continua ricerca di grandi talenti è senza dubbio la Juventus, tra i cui obiettivi c’è anche il talento della Roma Nicolò Zaniolo. Stando a quanto rivelato dal collega di Rai Sport Paolo Paganini, il calciatore potrebbe lasciare la Roma nel caso in cui Pallotta non trovasse acquirenti per il club.

Zaniolo e non solo: Juventus ed Inter su Alaba

Se il romanista dovesse salutare la capitale, naturalmente la Juventus sarebbe tra i primi club ad avventarsi su di lui. Ma i bianconeri non inseguono soltanto il classe 1999 giallorosso. Nel mirino ci sarebbe ora anche il terzino del Bayern Monaco Alaba. Il club toscano avrebbe chiesto informazioni per l’austriaco, che ha un contratto in scadenza nel 2021. Anche l’Inter però avrebbe effettuato un sondaggio per l’esterno dei campioni tedeschi. Insomma, nonostante sia ancora lontana l’apertura ufficiale del mercato le società si danno un gran da fare per piazzare il colpaccio.

Buongiorno. Confermo che la #Juventus ha chiesto informazioni su #Alaba. Sondaggio anche dell’#Inter. Va monitorata la situazione di #Zaniolo soprattutto se #Pallotta non trova partners o compratori. Ieri mi risulta incontro a Torino. — Paolo Paganini (@PaPaganini) June 30, 2020



