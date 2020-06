Calciomercato Serie A, ‘bomba’ dalla Francia | Offerta da 105 milioni!

Anche se il campionato è ancora in corso, il calciomercato sta iniziando ad entrare nel vivo: dopo Inter e Juventus, anche il Napoli si muove alla grande.

La Serie A è ritornata in grande stile, con la corsa scudetto più accesa che mai. Anche il mercato, però, ha già fatto segnare i primi grandi colpi: dalla Juventus che ha perfezionato lo scambio Arthur–Pjanic, all’Inter vicina ad Hakimi. Dalla Francia rivelano che anche il Napoli avrebbe avanzato un’offerta da oltre 100 milioni per due giocatori della Ligue 1. I club italiani sono scatenati sul mercato.

Calciomercato Napoli, dalla Francia | Offerta da 105 milioni per Osimhen e Gabriel

Secondo quanto riportato da ‘Le 10 Sport’, il Napoli avrebbe presentato un’offerta da 105 milioni di euro al Lille per la coppia Osimhen–Gabriel. La trattativa con il club francese sarebbe già in stato avanzato. In particolare, i partenopei avrebbero già raggiunto un accordo con il Lille per il centrale brasiliano sulla base di 25 milioni di euro. L’arrivo di un difensore come Gabriel potrebbe preludere un addio di Koulibaly in estate. Il grande obiettivo del Napoli, però, sarebbe l’attaccante nigeriano.

La vera sfida del Napoli, infatti, sarebbe quella di riuscire a raggiungere Victor Osimhen. Il 21enne nigeriano è stato una delle più belle rivelazioni della Ligue 1 appena conclusa e potrebbe essere un ottimo rinforzo per Gattuso. Dotato di una grande velocità, Osimhen sa anche palleggiare con i compagni con discreta facilità e, soprattutto, trova la porta con grande continuità. Per questi motivi, De Laurentiis sarebbe pronto ad arrivare fino ad 80 milioni per accontentare il Lille e arrivare all’attaccante.

