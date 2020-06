Calciomercato, UFFICIALE Cucurella | Niente Serie A!

Il Barcellona compie una mossa a sorpresa con Cucurella che poteva essere una contropartita per Lautaro Martinez: anche altre italiane beffate

L’asse di mercato tra Italia e Spagna continua ad essere caldissimo. Il Barcellona dopo aver chiuso la trattativa con la Juventus per lo scambio tra Arthur e Pjanic continua a trattare con l’Inter per Lautaro Martinez. Il club catalano compie una mossa a sorpresa per un calciatore che oltre a poter essere utilizzato come contropartita interessava ad altri club italiani.

Calciomercato, UFFICIALE Cucurella riscattatto dal Getafe: italiane beffate

I club di Serie A continuano a guardare con interesse alla Spagna, in particolar modo al Barcellona. Il club catalano continua a trattare con Lautaro Martinez, pensando di inserire anche alcune contropartite per abbassare il prezzo dell’argentino. Una delle possibile pedine poteva essere Marc Cucurella, esterno sinistro che milita al Getafe e che interessa anche a Napoli e Roma.

In queste ore è arrivata l’ufficialità che taglia fuori le squadre italiane. Infatti il Getafe attraverso un comunicato sul proprio sito ha ufficializzato il diritto di recompra dell’esterno, con il club catalano che mantiene il 10% sulla prossima cessione. Italiane dunque beffate e niente contropartita per l’Inter.

