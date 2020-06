Calciomercato Juventus, nuovo bomber a sorpresa | Primi sondaggi

La Juventus si prepara a vivere un finale di stagione infuocato ma nel frattempo valuta colpi importanti per il futuro: sondaggio per il top

La Juventus è concentrata sul campionato e non ha più margini di errore. La squadra bianconera, al primo anno con il tecnico Maurizio Sarri, ha perso già due trofei (Coppa Italia e Supercoppa Italiana) e ora ha necessario bisogno di fare bene in Serie A e in Champions League per salvare la stagione o magari renderla anche storica.

Alla base delle prestazioni poco convincenti e quindi di alcuni risultati negativi c’è probabilmente la mancanza di una rosa adatta allo stile di gioco richiesto dal proprio allenatore. Per questo si lavora già sul mercato per provare a costruire una squadra ancor più competitiva.

Calciomercato Juventus, il sogno per l’attacco è Aubameyang: effettuati dei sondaggi

La prima operazione a centrocampo è stata già fatta, ma non basta. I bianconeri hanno praticamente chiuso l’affare con il Barcellona riguardante lo scambio Arthur–Pjanic, per cui ora le attenzioni si potranno spostare anche sull’attacco, dove l’unica prima punta a disposizione al momento è Gonzalo Higuain.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Rai Sport Paolo Paganini, i bianconeri vorrebbero un colpo importante per l’attacco e avrebbero effettuato dei sondaggi per Pierre-Emerick Aubameyang che è in uscita dall’Arsenal.

Nel frattempo Fabio Paratici continua a monitorare la situazione riguardante Arkadiusz Milik, che resta sempre un obiettivo dei bianconeri per l’attacco qualora non dovesse arrivare un colpo più importante.

