Calciomercato Milan, le big non mollano | Rilancio e giallo clausola

Il Milan non sta vivendo una grande annata, ma ora la società è concentrata sul prossimo mercato. Giallo sulla cessione del centrocampista

Non è stata fin qui una grande stagione per il Milan, che è costretto a vivere l’ultimo mese di campionato con ambizioni poco gloriose rispetto alla storia del club. I rossoneri hanno abbandonato ormai da tempo la lotta per la Champions League e ora l’unico obiettivo è quello di provare a raggiungere un posto per qualificarsi alla prossima Europa League.

Il Milan manca ormai da troppo ai grossi appuntamenti europei e anche quest’annata, resa ancor più complessa dopo una falsa partenza, non porterà ai risultati sperati. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic nel mercato invernale ha ridato entusiasmo e qualche risultato positivo in più, ma non è bastato per recuperare punti per il quarto posto ora distante ben 15 punti.

Calciomercato Milan, giallo clausola Bennacer: PSG e Manchester City non lo mollano

La società è ormai concentrata sul calciomercato e ha intenzione di crescere per provare a tornare in futuro nella Champions League. La caccia ai rinforzi prosegue, ma nel frattempo si valuta anche la situazione dei giovani che hanno fatto bene fin qui e hanno attirato le attenzioni delle big.

Tra questi c’è sicuramente Ismael Bennacer, che non è mai andato a segno ma ha collezionato 25 presenze dimostrando di avere qualità. Su di lui si sono fiondate da tempo Manchester City e Paris-Saint Germain. Le due società sarebbero pronte a rilanciare, ma nel frattempo c’è un ‘giallo’ sulla sua clausola rescissoria da 50 milioni, in quanto non è sicuro che sia presente nel suo contratto.

Nel frattempo il Milan si gode Bennacer per questo finale di stagione e a settembre, se arriveranno proposte, valuterà il da farsi.

