Calciomercato, asse Juve-Milan | Scambio e plusvalenze: le cifre

Il Milan lavora per rinforzare la rosa in futuro e prepara operazioni importanti: possibile scambio con la Juventus!

Sono passate ormai diverse settimane dalla ripresa del calcio e il Milan proverà a dare il massimo per cercare di raggiungere un posto in Europa League. L’obiettivo Champions League è ormai sfumato da tempo e bisogna provare quanto meno a raggiungere la settima posizione per tornare a competere in tornei europei.

A compromettere la stagione rossonera è stata la falsa partenza che ha allontanato da subito la squadra dalle prime posizioni. L’arrivo invernale di Ibrahimovic ha portato a qualche risultato in più ma non è bastato per recuperare il gap dall’Atalanta, ormai distante 15 punti. I rossoneri lavorano già sul mercato per provare a crescere nella prossima annata.

Calciomercato Milan e Juventus, possibile scambio Romero-Paqueta

La dirigenza del Milan starebbe studiando nuove mosse per rinforzare ogni reparto e potrebbero esserci anche delle trattative con la Juventus. I bianconeri seguono da ormai diverso tempo il centrocampista Paqueta e potrebbe essere una pedina di scambio importante.

Le parti potrebbero mettersi al lavoro per studiare un’operazione che porterebbe dei vantaggi a entrambi anche in termini economici e di plusvalenza. Il brasiliano Paqueta potrebbe finire ai bianconeri in cambio di Romero, che alla Juventus ha poco spazio a causa della concorrenza agguerrita presente nel reparto difensivo bianconero.

Il valore dei calciatori potrebbe aggirarsi sui 30-35 milioni e per questo ci sarebbe una plusvalenza per entrambe le società.

